"Difficile erogare le prestazioni"

Una lettera firmata da direttori di dipartimenti di salute mentale di mezza Italia è stata indirizzata alla premier Giorgia Meloni, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro della salute Orazio Schillaci e ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Si tratta di un allarme per segnalare la grave difficoltà nei dipartimenti di salute mentale, in affanno per mancanza di professionisti e di risorse.

Un appello che, si legge nella lettera, "crediamo sia diventato un nostro dovere etico a fronte dell’aumento del disagio mentale nel nostro Paese, in particolare degli adolescenti, senza più possibilità di adeguate risposte da parte dei dipartimenti di salute mentale. Le condizioni drammatiche nelle quali stiamo scivolando consentono ai Dsm di erogare con estrema difficoltà le prestazioni".