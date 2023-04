Difficoltà nello studio "Un lavoro di squadra per aiutare gli alunni con bisogni speciali"

di Chiara Gabrielli

I casi Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) non sono un fatto raro, ma interessano una grande fetta di popolazione studentesca. A dirlo sono i numeri: nelle Marche sono 1.046 alla primaria, 2.414 alle medie, 5.032 alle superiori. Tra le province, Macerata è quella che registra il numero più basso (221 alla primaria, 412 alle medie, 951 alle superiori). La scuola negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul tema: ora le parole chiave sono inclusione, coinvolgimento dello studente, Piano didattico personalizzato (Pdp). Una scuola dove nessuno deve restare indietro.

Angela Fiorillo, preside del liceo classico e linguistico Leopardi, cosa si intende per Dsa?

"Un fenomeno vastissimo nel grande capitolo dei bisogni educativi speciali. È da tempo che la scuola li pone al centro dell’attenzione: bisogni che devono trovare una risposta in termini di successo formativo per tutti gli studenti. Un problema non sottovalutato ma forse, anzi, sopravvalutato di recente. La legge 170 permette l’attivazione di misure compensative e dispensative. I fenomeni sono i più vari: dislessia, discalculia, disortografia. Il paradigma di fondo è la difficoltà di organizzazione dello spazio e del tempo (disprassia) con ripercussioni notevoli sull’apprendimento".

Qual è la percentuale di Dsa nella sua scuola?

"Il Leopardi conta 1.100 studenti, di cui circa il 4 per cento con Dsa, percentuale che comprende anche i bisogni educativi speciali, quindi per circa 45 ragazzi viene disposto un piano didattico personalizzato. È una percentuale bassa, però in incremento. Abbiamo piani personalizzati per motivi di vario genere, ad esempio disagi di tipo psicologico o emotivo, e naturalmente anche per Dsa, corredati da documentazioni dell’équipe che prende in carico lo studente. Di qui la necessità di predisporre misure specifiche".

Quali sono le più utilizzate?

"Ad esempio, la programmazione dei compiti in classe genera un atteggiamento di migliore gestione del tempo, meno ansia. Altra misura, la semplificazione delle discipline più difficili o strumenti come mappe di supporto allo studio o schemi".

Cosa può fare la scuola?

"Lavorare moltissimo per la prevenzione, con l’osservazione del bimbo fin da piccolo (infanzia e primaria), deve attivare degli screening, osservando comportamenti che possono essere precursori dei disturbi in merito all’organizzazione del tempo, memoria a breve e lungo termine, la sequenza. Da ricordare che i giovani con questo disturbo hanno un’intelligenza superiore a quella standard. Lo strumento principe è il Pdp, le misure però sono soggettive, variano da alunno ad alunno. Il piano si predispone con la collaborazione delle famiglie, il team dei docenti e l’équipe che supporta il percorso del soggetto, che è annuale e può essere rimodulato in base alle richieste. Fondamentale è lavorare sull’impatto motivazionale, perché è facile smarrire l’orizzonte, bisogna puntare sui punti di forza dello studente. Se ci si muove con largo anticipo, i miglioramenti sono evidenti. I successi poi arrivano. Gli alunni raggiungono traguardi ambiziosi, e possono proseguire gli studi, accedere all’università, con strategie adattative. Essenziale è anche il supporto dei compagni, come il peer tutoring".