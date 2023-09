Difficoltà per il caro bollette a Civitanova: stanziati 200mila euro

Da mesi a disposizione ma mai attivati, sono stati finalmente stanziati dal Comune 200.000 euro per creare un fondo emergenza a sostegno delle famiglie, una misura pensata per attutire il caro bollette. Il provvedimento è stato approvato nell’ultima riunione di giunta e si tratta di contributi che andranno in favore dei residenti, con l’obiettivo di contrastare i rincari dei costi delle utenze domestiche: energia elettrica, gas e consumi dell’acqua nel 2023. In questi giorni gli uffici comunali stanno predisponendo il bando pubblico sulla base di alcuni criteri ritenuti prioritari, tra cui l’attestazione Isee, che non dovrà superare i 20.000 euro annui, e la non cumulabilità con alcuni contributi economici percepiti alla data di presentazione delle richieste. Si tratta dello stanziamento più volte invocato dall’opposizione, in particolare da Giulio Silenzi (Pd) che fino a ieri ha accusato l’amministrazione di ritardi invitandola a liberare queste risorse economiche. Finora i 200.000 non erano stati messi in bilancio né era stato predisposto l’avviso, su cui si sta lavorando ora così che le famiglie in difficoltà economica possano presentare domanda.