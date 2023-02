Diga Le Grazie, progetto da cinque milioni

di Lucia Gentili

Lo stato dell’arte alla diga Le Grazie di Tolentino. Michele Cartechini, ingegnere dell’Assm, all’ultima conferenza della municipalizzata ha illustrato il progetto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente San Rocco-Entogge e dei lavori di sfangamento di una porzione del bacino artificiale Lago delle Grazie. Il finanziamento, che rientra nel primo stralcio Piano nazionale degli interventi del settore idrico per l’adeguamento delle infrastrutture idriche (Mit, ministero delle infrastrutture e dei trasporti), è di 5 milioni di euro. In base al cronoprogramma, il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto entro il prossimo 31 marzo, mentre l’approvazione da parte degli enti preposti al rilascio dei pareri autorizzativi dovrebbe avvenire entro il 30 giugno. Poi si procederà con l’appalto, l’aggiudicazione e la consegna dei lavori nel secondo semestre di quest’anno. La previsione di spesa è di 170mila euro nel 2022, 1.999.505 nel 2023 e 2.830.000 nel 2024. "Bisogna intervenire – spiega l’ingegnere Cartechini – per l’ingente stato di interrimento dell’invaso del lago Le Grazie, evidenziato dai rilievi effettuati anche di recente e dalla necessità di recuperare parte della capacità di invaso perduta, garantendo al contempo la salvaguardia delle opere di scarico della diga a rischio di parziale ostruzione". L’opera lungo il torrente San Rocco-Entogge, immissario del lago, si pone come obiettivo la riduzione dell’apporto di materiale solido all’interno del bacino artificiale. Saranno realizzate tre briglie e tre piazze di deposito, oltre alla modifica della foce per agevolare il trasporto del sedimento verso valle. "L’intervento di sfangamento invece – aggiunge – interessa un’area di circa 75.000 metri quadri, poco a valle dell’attuale sbocco del torrente. Sono previste due attività: metodo tradizionale con mezzi meccanici e diluizione tramite l’impianto idroelettrico di Ributino". Per salvaguardare la fauna ittica del fiume Chienti durante le attività di sfangamento, saranno costruite cinque stazioni permanenti di monitoraggio delle acque (una a monte del lago e le altre quattro a valle). Intanto sono state eseguite la verifica statica del ponte sul lago e la verifica sismica della diga; per il ponte carrabile sulla diga è stato ottenuto il certificato di idoneità statica. È stato completato il miglioramento statico e sismico dei muri sulla "spalla" sinistra della diga e si procede su quella destra.