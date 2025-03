Digitale e democrazia. Una serie di appuntamenti organizzati da Unimc

Ciclo di incontri dal respiro internazionale per Unimc, nel progetto di ricerca "Le nuove sfide alla democrazia nell’ecosistema digitale", finanziato dall’Ateneo come "Costellazione collaborativa di ricerca" e coordinato dai costituzionalisti Giovanni Di Cosimo e Angela Cossiri. Da oggi a dopodomani corso dottorale sul diritto di non usare internet con Elzbieta Kuzelewska (nella foto) dell’Università di Bialystok, in collaborazione col progetto Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza. Ad aprile, focus sulla crisi della democrazia e i populismi con Federico Finchelstein (nella foto), storico della New York School for Social Research, e Angelo Ventrone, docente Unimc. Il 19 maggio "Trasformare il linguaggio della democrazia" con Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di intelligence, e Carlo Cambini, membro del direttivo della Società italiana di economia e politica industriale, coordinamento Lorenzo Compagnucci, Flavia Stara e Gillian Susan Philip. Il 27 maggio workshop con Daniel Innerarity, titolare della cattedra in AI & Democracy dell’Istituto universitario europeo di Firenze, coordinato da Benedetta Giovanola. Unimc contribuisce alla ricerca anche nell’ambito del progetto RightNets, finanziato dall’Unione europea, con gli studi degli ingegneri informatici Emanuele Frontoni e Paolo Sernani e delle docenti Selena Grimaldi e Angela Cossiri, quest’ultime presenti al Congresso mondiale dell’Associazione di scienza politica a Seoul dal 12 al 16 luglio.