Digitale, suono e olfatto. Percorsi con l’arte di Lotto

Sarà inaugurato il 23 marzo il nuovo riallestimento dei capolavori di Lorenzo Lotto al museo di Villa Colloredo Mels mentre alle 17, con replica alle 18 e 19, si terrà lo spettacolo "Poesia, musica e danza al tempo di Lorenzo Lotto", a cura dell’Associazione "Quam Pulchra Es" (ingresso libero). La celebre Annunciazione, il maestoso Polittico di San Domenico, la suggestiva Trasfigurazione e la miniatura del San Giacomo Maggiore del maestro rinascimentale potranno per la prima volta essere ammirati e compresi dai visitatori in ogni loro minimo dettaglio grazie all’ausilio di diversi dispositivi multimediali e al corposo ampliamento di tutti gli apparati didascalici.

"L’adozione di percorsi narrativi digitali, integrati con elementi sonori e olfattivi, trasforma la visita delle sale in un’esperienza immersiva unica– assicura il sindaco Antonio Bravi –. Sia i neofiti che gli esperti d’arte saranno catturati da contenuti coinvolgenti che rivelano la straordinaria bellezza dei dettagli, altrimenti invisibili a occhio nudo. L’attenzione alla massima accessibilità per il pubblico è stata una priorità che abbiamo fortemente voluto con traduzioni in alfabeto braille, didascalie appositamente studiate per i più giovani e schede di sala bilingue".

La rifunzionalizzazione in chiave cronologica dei capolavori lotteschi ha comportato il raddoppio delle sale espositive dedicate all’artista, affiancando per la prima volta a ciascuna opera il relativo apparato multimediale. "Non nascondo la soddisfazione di annunciare il lancio di questo progetto di riallestimento, che rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle opere del grande artista rinascimentale", afferma l’assessora alla Cultura Rita Soccio. La riorganizzazione dei capolavori lotteschi di Villa Colloredo Mels ha comportato il raddoppio delle sale espositive dedicate all’artista con una sezione dedicata al rapporto tra Lotto, Recanati e Loreto (luogo della sua morte nel 1556). Sono state anche riallestite altre tre sale della Pinacoteca civica con le opere di maestri della pittura marchigiana tardo-medievale come Pietro di Domenico, Olivuccio di Ceccarello e Giacomo di Nicola da Recanati.

Antonio Tubaldi