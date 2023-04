Digitalizzazione dei servizi per cittadini e imprese In arrivo oltre 350mila euro di fondi per 7 progetti

Nell’ambito del programma PA Digitale 2026, aderendo ai bandi emanati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comune di Cingoli ha ottenuto il finanziamento di 358.105 euro complessivi per la realizzazione di sette progetti finalizzati alla digitalizzazione di nuovi servizi erogabili a favore dei cittadini e delle imprese, beneficiando d’un sistema d’avanguardia riferito alla memorizzazione. In particolare i progetti, in base alla specificità di ciascuno, sono denominati "Piattaforma notifiche digitali", due per "Adozione app IO", "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", "Adozione della piattaforma pagoPA", "Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale-Spid Cie", "Abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali". "È fondamentale innovare e digitalizzare per quanto più possibile – ha evidenziato il sindaco Michele Vittori – all’interno delle pubbliche amministrazioni, per essere al passo coi tempi, agevolando la popolazione amministrata. A breve entrerà a far parte dell’organico comunale un istruttore direttivo informatico, che sarà di grande supporto nella fase evolutiva dell’attuazione dei progetti".

Gianfilippo Centanni