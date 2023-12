Digitalizzazione e sostenibilità, bando di Unimc per le imprese

Nell’ambito dell’ecosistema "Vitality. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia" del Piano nazionale della ricerca, l’Università di Macerata ha emanato il bando a cascata rivolto alle imprese per lo spoke relativo a soluzioni intelligenti e programmi educativi per l’antifragilità e l’inclusività, Safina. Il bando sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso finanziamenti alle imprese e organismi di ricerca. Possono richiedere le agevolazioni: le micro, piccole e medie imprese; le grandi imprese in collaborazione con almeno una Mpmi.

Le domande devono essere presentate per via telematica, attraverso la piattaforma all’indirizzo bandi.fondazionevitality.it entro il 31 gennaio. Il bando completo è nel sito www.unimc.it.