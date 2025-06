Digitalizzazione, il progetto di Casa della memoria e Isrec

Casa della memoria di Urbisaglia e Isrec Macerata insieme per "Digitalizzazione e memoria". Si tratta di un progetto pluriennale per l’accessibilità dei documenti relativi ai campi di internamento nella provincia di Macerata e agli internati negli anni dal ‘40 al ‘43, conservati presso l’Archivio di Stato di Macerata, il Fondo questura di Macerata e l’Ufficio di gabinetto. Il Fondo comprende circa 43mila documenti. In linea con quanto indicato dal ministero della Cultura, il progetto include sia la scansione che la metadatazione delle risorse per fare in modo che siano allineate agli standard. I dati acquisiti entreranno a far parte della Digital library del ministero, garantendo che saranno sempre accessibili da tutti. La convenzione tra la Casa della memoria di Urbisaglia e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea ha avuto applicazione con il coinvolgimento Silvia Biancucci, studentessa tirocinante di Unimc, che ha svolto un training con Francesco Casoni sull’utilizzo del software BooKeeper, creato dalla startup e spin-off Unicam Knoway Systems, ed ha iniziato il suo lavoro di digitalizzazione accolta dalla direttrice Anna Ciuti e coadiuvata da Elisabetta Graziosi e Marco Basili. Questa esperienza le permetterà di acquisire un approccio metodologico rigoroso e una comprensione delle procedure archivistiche digitali.