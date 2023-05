Dignani: "Grazie a D’Este e Cesini il Consiglio non è un Vietnam"

"Massi e Pupo giocano allo scaricabarile". Civico22, con il coordinatore Paolo Dignani, replica al presidente del Consiglio comunale di Tolentino Alessandro Massi e al vicesindaco Alessia Pupo. "Massimo D’Este (consigliere di minoranza Tolentino Città Aperta-Civico22, ndr) svolge il suo ruolo con senso di equilibrio e pacatezza – prosegue il gruppo –. È grazie alla presenza sua e di Luca Cesini (Pd, ndr) che il Consiglio non è un vero e proprio Vietnam a causa dei continui alterchi fra ex compagni di coalizione di centrodestra. Con lui abbiamo appoggiato alcune importanti scelte della maggioranza, come la dismissione dell’area container; non abbiamo esitato a votare a favore della delibera per il recupero dell’ex orfanotrofio per ospitarvi alcune classi del Filelfo. Ma checché Massi e Pupo possano pensarne, noi siamo con D’Este all’opposizione, e dai quei banchi abbiamo intenzione di denunciare attraverso di lui, senza sconti per nessuno, tutto ciò che riteniamo contrario agli interessi dei concittadini. Ci sia consentito notare come la risposta alle osservazioni di D’Este sia dei soli Massi e Pupo. Quantomeno per solidarietà, ci saremmo aspettati un comunicato a firma dell’intera coalizione che in Consiglio sostiene la giunta Sclavi. Come mai non è avvenuto? È forse il segno di una qualche incrinatura nei rapporti interni?".