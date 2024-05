"DiGusto" sbarca al circolo tennis: "Viaggio entusiasmante"

"Siamo felicissimi dell’apertura di DiGusto Club al circolo tennis". Marco Guzzini è entusiasta all’inaugurazione del nuovo punto di ristoro all’interno degli spazi Atm. Il ristorante sarà aperto a tutti. "L’arredamento interno è stato progettato da Adriano Capriotti. Sarà un viaggio entusiasmante", ha aggiunto Guzzini. L’inaugurazione di ieri è stata partecipatissima. Entusiasta anche il presidente del circolo tennis Fabiano Tombolini: "Con DiGusto ci siamo scelti. Per loro è un vantaggio poter far appassionare alla loro ristorazione i nostri soci, per noi avere un ristorante come il loro è un fiore all’occhiello. Il ristorante sarà aperto a tutta la comunità". L’Atm cresce: "Abbiamo 615 tesserati, puntiamo ad arrivare a 700 entro l’anno". Ad allietare la festa l’esibizione dei tennisti Tommaso Compagnucci ed Edoardo Lamberti.