Dilauro nei panni di San Francesco "In scena una figura rivoluzionaria"

"È una responsabilità portare in scena San Francesco, una figura rivoluzionaria e importante nelle cui parole scopro in ogni rappresentazione nuove sfumature e messaggi". Stefano Dilauro interpreta il Santo di Assisi nel celebre musical "Forza venite gente" che alle 21 di domani sarà portato in scena all’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati nella nuova versione firmata dal regista Ariele Vincenti. "È uno spettacolo – aggiunge – da tanti anni sulla cresta dell’onda perché ricco di valori significativi ed è bello vedere che ci sono persone che ritornano dopo tanto tempo, magari accompagnati dai figli".

Dilauro, come sarà il San Francesco che lei porterà in scena e come si differenza da quello interpretato da altri attori?

"Ho cercato di imparare dai precedessori, sono poi stato ad Assisi da padre Felice che mi ha portato a vedere gli affreschi di Giotto. Ho avuto la visione di un Santo dal forte carisma, che indica la Luce dopo averla vista. Ma è anche una figura umana che vive secondo quanto scritto dal Vangelo ed è un qualcosa di rivoluzionario".

Povertà, fratellanza e rispetto della natura sono alcuni temi lanciati da San Francesco, ma ce ne sono altri?

"La cantante Benedetta Iardella interpreta la povertà che è una contrapposizione a quella voracità caratterizzante il nostro tempo in cui andiamo incontro a bisogni infiniti quando le risorse non ci permettono simili stili di vita. E poi San Francesco lancia il messaggio di non avere paura della diversità andando in Egitto per parlare con il sultano. C’è poi il rapporto difficile con il padre per continuare il cammino di chi crede fermamente nel Vangelo e applica quanto vi è scritto".

Questo donarsi agli altri è applicato da sua sorella che è volontaria in Africa, il suo esempio ha inciso nell’interpretazione?

"In un viaggio mi ha spiegato la possibilità di inviare messaggi con la mia professione, che avrei potuto aiutare le persone. E dopo un po’ di tempo è arrivato questo musical in cui interpreto San Francesco, una possibilità arrivata quasi per caso". In che senso?

"Ero andato in una conferenza stampa dove sono stato presentato al regista che non trovava l’attore adatto: ho sostenuto il provino e sono stato preso. In quel momento mi sono tornate in mente le parole di mia sorella".

Qual è il momento più toccante?

"Quello della morte di San Francesco in cui fa capolino la paura dell’uomo, ma la sua fiducia e fede non crollano e chiama sorella la morte e si affida a Dio continuando a lodare quel passaggio".

Lorenzo Monachesi