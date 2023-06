Dimezzati gli incidenti mortali, Val di Chienti strada a rischio

di Paola Pagnanelli

Più che dimezzati gli incidenti mortali, ma aumentano quelli causati da persone ubriache. Quasi la metà degli scontri si registra sulla costa, mentre è la 77 Val di Chienti la strada più rischiosa. Sono questi i dati principali analizzati giovedì, nel corso di un incontro in prefettura dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità. Hanno partecipato il presidente della Provincia, i sindaci, i comandanti provinciali di tutte le forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, e il dirigente Anas Marche. Il commissario Alberto Luigi Valentini, comandante provinciale della Polstrada, ha reso nota la relazione sul "Monitoraggio dell’infortunistica stradale", realizzato con i dati del 2022 raccolti da polizia, carabinieri e polizie locali.

Nel corso dell’anno passato, dunque, sono stati rilevati in tutto 804 incidenti con lesioni, nove sono stati quelli purtroppo mortali. Nel 2021 erano stati 785 gli incidenti con feriti e 20 i mortali, con un incremento del 2,4 per cento di quelli con feriti, e un calo del 55 per cento di quelli mortali. Gli incidenti con feriti, nei quali uno dei conducenti è risultato aver assunto alcol sono stati 39, rispetto ai 32 del 2021. In particolare, la percentuale totale dei sinistri nei quali almeno uno dei conducenti aveva bevuto passa dal 4,08% del 2021 al 4,09 del 2022. In calo invece gli incidenti in cui uno dei conducenti aveva assunto stupefacenti: da 11 nel 2021 a 7 l’anno scorso. Questi incidenti si sono verificati per lo più nel fine settimana e oltre il 50%, cioè 20 incidenti, sono accaduti nei Comuni della costa, come negli anni precedenti. In particolare a Civitanova, Potenza Picena, Porto Recanati e Montecosaro si sono registrati 337 incidenti sugli 804 totali, pari al 42%; 167 di questi, cioè il 21%, erano a Civitanova. Va precisato che l’incidentalità è direttamente proporzionale al volume di traffico. Tra le singole strade, nel 2022 quella con più incidenti, 31, è la statale 77 Val di Chienti, dove spesso si registrano incolonnamenti in estate, nel fine settimana e per via dei cantieri. Rispetto a quest’ultimo dato va evidenziata la diminuzione rispetto al 2021, quando ce ne furono 47. A seguire, la statale Adriatica, con 22 incidenti; un dato positivo, rispetto ai 31 del 2021. Le sanzioni dopo i rilievi sugli incidenti sono state 514. La perdita di controllo ricorre in 153 casi, poi la mancata precedenza con 138.

Sono cifre in linea con i dati nazionali. Nel corso dell’incontro, infine, è stato illustrato il nuovo sistema applicativo del ministero dell’Interno per la raccolta di elementi sui sinistri stradali, finalizzato ad avere dati omogenei utili ad analizzare poi cause, circostanze e dinamiche.