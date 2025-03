Diminuisce l’export in provincia. Soffre la moda, stabile la meccanica

Le Marche chiudono il 2024 con un calo dell’export del 29,7% (31,9% nei primi nove mesi 2024) rispetto allo stesso periodo del 2023. Un calo che è attribuibile pressoché per intero alla riduzione del settore farmaceutico, che passa dai 6,7 miliardi di export del 2023 a circa 1,9 miliardi del 2024.

Si registra un calo anche della cantieristica navale che perde quasi 800 milioni di fatturato tra il 2023 e il 2024. Al netto del Pharma e della cantieristica, secondo quanto analizzato dal Centro studi di Confindustria, le Marche registrano un calo annuale che si attesta sul 5%, mentre si evidenziano risultati positivi per alcuni settori come alimentare, carta e stampa, apparecchi elettrici.

Sul fronte provinciale, sempre scorporando il dato che riguarda la farmaceutica, Ancona chiude con circa il -20%, concentrata su meccanica strumentale e mezzi di trasporto; Pesaro Urbino segna un +0.4% con moda e meccanica in calo e cantieristica e automotive in miglioramento.

Flessione invece per la provincia di Macerata (-2,4%), concentrata sul comparto moda, mentre la meccanica rimane stabile. Fermo segna il -4,7% legato alla debole dinamica di moda e meccanica.

Si attesta al -3,5% la flessione per Ascoli, con moda in calo e meccanica debole nonostante il recupero di apparecchi elettrici e mezzi di trasporto. A livello geografico, diminuiscono le esportazioni verso tutte le principali aree, con una flessione più intensa verso l’Asia, a causa del farmaceutico, e verso l’Europa e il Nord America per le la meccanica strumentale e i mezzi di trasporto, inclusa la cantieristica navale.

Il trend è stato analizzato anche dal presidente regionale degli industriali. "In un quadro di forte incertezza sui mercati – commenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali – occorre mantenere elevata l’attenzione sulle dinamiche di importanti settori dell’economia regionale che, oltre alla moda ed al tessile, costituiscono parte molto significativa delle esportazioni e che hanno registrato una flessione significativa nel corso dei mesi più recenti".