Dimissioni di Defelici, il sindaco Michelini: "Sorpreso dalla scelta, ora valutiamo varie opzioni"

"Per il nuovo assetto dell’ufficio si stanno valutando varie opzioni che sicuramente andranno a beneficio della città". Anche il sindaco Andrea Michelini interviene sulla vicenda delle dimissioni che l’ingegnere Roberto Defelici ha rassegnato improvvisamente, dopo appena due mesi, dal ruolo di responsabile del V Settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio). Nel farlo, il primo cittadino portorecanatese non svela ancora le carte su come intenderà procedere per colmare il buco che si è creato al vertice dal V Settore. Anche se, da quanto trapela, sembra che l’amministrazione comunale sia intenzionata ad affidare la guida dell’ufficio, almeno in via temporanea, a Patrizia Iualè, attuale dirigente del IV Settore (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Demanio). "Defelici ha rassegnato le dimissioni per motivi personali lamentando un ambiente e un clima poco collaborativo all’interno dell’ufficio tecnico – aggiunge Michelini –. La repentinità della scelta mi ha molto sorpreso visto che nei due mesi di incarico, i rapporti che l’ingegnere ha tenuto con la giunta, con il sottoscritto e l’assessore di riferimento (Lorenzo Riccetti, ndr), sono stati di cordialità, massima collaborazione fattiva e reciproca stima e per questo colgo l’occasione per ringraziare l’ingegnere Defelici".