Dimissioni di Defelici, la Ubaldi: "Potevano evitare di rimuovere Re"

"Se fossi al posto dell’amministrazione comunale, andrei dal geometra Daniele Re e ammetterei l’errore di averlo rimosso, per poi rimetterlo a capo del V Settore. Ma dubito che la giunta farà mai una cosa simile". Lo dice Rosalba Ubaldi (nella foto), a seguito delle dimissioni dell’ingegnere Roberto Defelici dal ruolo di responsabile del V Settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio). Tale incarico gli era stato assegnato appena due mesi fa, tuttavia nei giorni scorsi ha deciso di rinunciare al posto da dirigente perché ci sarebbe un clima ostile, nei suoi confronti, all’interno dell’ufficio tecnico. Tra l’altro, la nomina di Defelici aveva destato clamore, in quanto aveva comportato all’addio (da dirigente) del geometra Daniele Re, lo storico funzionario dei Lavori pubblici. "A mio parere Defelici non si è dimesso per quella motivazione raccontata dall’assessore Lorenzo Riccetti, piuttosto credo che abbia trovato una situazione ben diversa rispetto a quanto gli era stato prospettato all’inizio – osserva la Ubaldi –. Insomma, una cosa è essere un cittadino di Porto Recanati, come lo è Defelici, un’altra è invece diventare un dirigente e toccare con mano le mille problematiche della città. Comunque, la giunta poteva risparmiarsi di destituire il geometra Re, dopo che per 25 anni aveva svolto la funzione di dirigente e conosceva tutte le criticità del paese. Forse avrebbe avuto più senso un periodo di affiancamento tra i due, per permettere al nuovo funzionario di abituarsi a una realtà come la nostra". Intanto, da indiscrezioni, sembra che l’amministrazione comunale sia intenzionata ad affidare la guida del V Settore a Patrizia Iualè, attuale dirigente del Settore IV (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Demanio). Ma bisognerà anche vedere se la diretta sarà disposta ad accettare l’incarico.