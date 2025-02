"Din Don Down" si fa in due. Show a Pollenza e Camerino

Doppio appuntamento, martedì al teatro Verdi di Pollenza e mercoledì all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino (entrambi alle 21.15), con lo spettacolo "Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io". In scena con Paolo Ruffini, gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, gruppo livornese nato nel 1997 e diretto da Lamberto Giannini, composto da 97 attori metà dei quali con disabilità, accompagnati dalle note di Claudia Campolongo al pianoforte.

"Concentrato di ironia e improvvisazione, "Din Don Down" è un happening che tra comicità, disobbedienza e tenerezza sovverte il senso più profondo di ciò che ostinatamente si definisce "normale" – spiegano i promotori –, sorprende, e come si legge nella presentazione, "sfida i confini del politicamente corretto e avvicinandosi a un nuovo grande concetto: quello di Dio, a prescindere dalle forme o le sembianze in cui ciascuno possa riconoscerlo".

La regia dello spettacolo, prodotto da Vera Produzioni, è di Lamberto Giannini, il coordinamento artistico di Rachele Casali. Mercoledì, in occasione dello spettacolo di Camerino, alle 17, sempre all’auditorium Benedetto XIII, Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius incontreranno il pubblico e gli studenti delle scuole di Camerino (ingresso libero). A Pollenza lo spettacolo è promosso in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica "La Brigata degli Unicorni" di Loredana Capone.

Attore, regista, conduttore e autore poliedrico e irriverente, Ruffini torna così nelle Marche, nelle stagioni in abbonamento realizzate dai rispettivi Comuni e Amat con il contributo di Regione e ministero della cultura. Entrambe le serate sono sold out.