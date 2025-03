Dina Ivanova protagonista al Master Piano Festival

Il Politeama di Tolentino celebra il talento femminile con la giovane pianista di fama internazionale Dina Ivanova. "Riconosciuta da critica e pubblico per la sua straordinaria sensibilità interpretativa e la sua tecnica impeccabile, è la nuova protagonista del Master Piano Festival: la talentuosa pianista russa, vincitrice del prestigioso Premio "Chopin" Roma 2023, si esibirà domenica alle 18", annunciano dal Politeama. In occasione di questo concerto la Ivanova propone anche i brani di Sofija Asgatovna Gubajdulina, tra le più innovative compositrici russe.

Il repertorio comprende: la "Sonata in Sol maggiore Hob. XVI n. 6 (Allegro-Miinuet/Trio, Adagio, Allegro molto)" di Franz Joseph Haydn; "Chaconne" di Sofija Asgatovna Gubajdulina; "Estampes (I.Pagodes; II. La soirée dans Grenade; III. Jardin sous la pluie" di Claude Debussy; "Moroirs (III. Une barque sur l’océan, IV. Alborada del gracioso)" di Maurice Ravel e "Uccello di fuoco suite per pianoforte I. Danza infernale, II. Berceuse, III. Finale)" di Igor’ Fëdorovic Stravinskij. La pianista ha tenuto concerti in Germania, Ungheria, Cuba, Bulgaria, Lituania, Danimarca, Norvegia, Polonia, Stati Uniti e Russia. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama, in corso Garibaldi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online su https://www.politeama.org/biglietti/. Il Master Piano Festival continua domenica 6 aprile con il pianista William Greco che eseguirà musiche di Ottorino Respighi, Ivan Fedele e Franz Schubert.