Dino e Lucia, ecco il sogno di una casa dove abita l’arte

‘La Casa di Dino e Lucia, pittura e poesia’ nasce per stabilire una connessione artistica tra Pioraco e Brescia. Oddino (Dino) Sileoni è un pittore, poeta e performer nato a Tolentino nel 1944. Nel 2003 ha partecipato alla Biennale d’Arte di Venezia, e ha preso parte all’Italian Reporter al Metropolitan Museum di Tokyo, in Giappone, ed alla Back Sang Gallery di Seul. È stato invitato ad esporre le sue opere al Centro Cultural Bernardino Rivadavia nella città di Rosario, in Argentina. Fin dal 1998 ha organizzato diverse edizioni di Amodanea e nel 2011 ha partecipato, coadiuvato da Lucia Fornarini, al Festival delle Nazioni di Città di Castello.

Lucia Fornarini è un’ex insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia, oggi poetessa, figlia di mamma bresciana e papà piorachese nata a Brescia nel 1963. I luoghi delle sue origini e dei soggiorni estivi della sua infanzia, divisi tra Marche ed Umbria, tornano spesso come fonti d’ispirazione nelle sue liriche. In "Scampoli d’Infinito", pubblicato dalla Casa Editrice Pagine, nel 2019, tra le poesie di Lucia torna spesso Pioraco, al suo interno troviamo anche dei versi dedicati a Dino Sileoni. "Ho cominciato a collaborare con case editrici di Roma negli ultimi anni - ha aggiunto Lucia Fornarini -, una mi ha invitata in ottobre, ero una dei 32 poeti a livello nazionale presenti a questo progetto in cui ho portato la poesia, per l’appunto, da me dedicata a Pioraco, ‘Sono figlia di questa vallata’".

All’interno della ‘Casa Amodale’ di Pioraco è possibile visionare le molteplici opere realizzate da Dino, alcune poesie scritte da Lucia, ma anche quadri di artisti con loro in contatto. I 100 metri quadrati suddivisi in locali, presenti al piano terra della casa di Lucia, nel capoluogo lombardo, attualmente adibiti a laboratorio, diventeranno una galleria d’arte, con l’obiettivo di stabilire una continuità che vada oltre la loro vita. L’intenzione è quella di aprire la visita a tutti gli appassionati d’arte.

È stato lo stesso Sileoni a svelare i piani per il futuro: "Nonostante i miei 80 anni, continuo a sognare. In settembre organizzerò una mostra collettiva, sarà presente un’artista marchigiana della zona di Civitanova ed una di Brescia. Ho inoltre dei quadri di un artista giapponese, quindi organizzerò da un lato una mostra con tutti i suoi quadri e dall’altro, quella di altri cinque artisti, tra cui io e Lucia". Lucia Fornarini ha commentato l’idea di una galleria d’arte da lasciare alle future generazioni: "Spero con tutto il cuore che vada in porto".

Lisa Grelloni