Diodato in concerto. Il tour del cantautore tocca anche il Rossini

Diodato in tour, c’è anche Civitanova nel circuito che vedrà il cantautore italiano esibirsi nelle principali città. Dopo il successo delle date estive, in autunno Diodato porterà per la prima volta la sua musica nei teatri e al Rossini arriverà il 18 ottobre. Il cantautore ha vinto l’edizione 2020 del festival di Sanremo e con il brano "Fai rumore", mentre "La mia terra", parte della colonna sonora del film "Palazzina Laf" di Michele Riondino ha vinto i David di Donatello, il Nastro d’Argento 2024 e il Ciak d’Oro per la ‘Miglior canzone originale’, si è aggiudicato la Targa Tenco 2024 per la categoria "Miglior canzone singola" e ha ricevuto il Premio Amnesty International Italia 2024. Il tour parte il 28 settembre da Grosseto.