Diop e "Noi Moderati": il 36enne diventa responsabile locale

Paolo Diop, residente da anni nel comune leopardiano ed ex responsabile nazionale, sino a pochi anni fa, dei problemi sull’immigrazione per Fratelli d’Italia, ha assunto da poco la carica di responsabile locale del partito "Noi Moderati", il cui leader è Maurizio Lupi. La nomina è avvenuta al termine del congresso nazionale del partito: "Sono molto felice di questa nomina". Diop, originario del Senegal è giunto in Italia all’età di due mesi. Oggi ha 36 anni, laureato in giurisprudenza, sposato e padre.