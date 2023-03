Diossina trovata in un terreno, sospesa un’attività agricola

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, tramite un’ordinanza, ha disposto misure di tutela in un’area di contrada Rancia. Nei giorni scorsi indagini aggiuntive sui terreni, dopo l’incendio alla ditta Rimel di Pollenza, hanno permesso all’Arpam di definire l’estensione della contaminazione, "concentrata in una fascia limitata di terreno" di contrada Rancia appunto. L’Arpam ha spiegato infatti che "la contaminazione da diossine risulta puntuale, concentrata in una fascia limitata di terreno e pertanto non riconducibile alla ricaduta al suolo dei contaminati sprigionati nel corso dell’incendio". La fascia viene individuata per un’estensione pari a 50 metri per 200 metri circa (a fronte di un’area complessiva pari a circa 20 chilometri per 7 chilometri), perimetro che include i punti di campionamento con superamento dei limiti delle Csc (concentrazioni soglia di contaminazione). Il Comune di Tolentino ha ritenuto quindi necessario "procedere all’interdizione dell’area individuata come sito potenzialmente contaminato al fine di svolgere le opportune indagini". E il primo cittadino ha ordinato al proprietario del fondo "l’immediata sospensione di qualsiasi attività agricola nell’area sopra individuata". L’ordinanza, oltre che alla proprietà, è stata inviata da prassi anche al comando dei carabinieri di Tolentino, al comando di Polizia locale e al comando dei carabinieri forestali. Le verifiche sono state condotte in questa zona di Tolentino, considerando che nel precedente campionamento era stato riscontrato un superamento del parametro diossine; l’Arpam aveva quindi deciso di procedere con ulteriori accertamenti.