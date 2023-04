’Dipende da Noi’ dà voce all’Iran

Proseguono gli incontri con le comunità straniere residenti a Civitanova nella sede dal movimento Dipende da Noi in via Dalmazia 144. Sabato, alle 16.30, a dare voce alla propria esperienza sarà la comunità iraniana con Bahar Ghaempanah e Mojtaba Sadeghi in una iniziativa dal titolo ‘Donna, Vita e Libertà: la rivoluzione del popolo iraniano’. Un momento di condivisione e riflessione sulla repressione delle donne e della libertà in Iran. "L’incontro – sottolineano i componenti del movimento – sarà un momento di dialogo e di conoscenza e si concluderà con un brindisi per tutte le donne iraniane e per gli uomini disposti a uscire dall’orrore del maschilismo. Invitiamo a partecipare tutte le persone interessate a questo incontro per elevare la qualità della convivenza sociale e interculturale a Civitanova".