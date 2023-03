"Dipende da noi" fuori dalla coalizione

Il movimento "Dipende da Noi" esce dalla coalizione "Tolentino città aperta", che ha sostenuto Massimo D’Este come candidato sindaco alle ultime elezioni comunali. Una scelta che segue "un’ampia riflessione", come spiegano i coordinatori Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti. "Abbiamo avuto modo di esprimere direttamente agli altri gruppimovimenti facenti parte della coalizione e allo stesso D’Este le difficoltà incontrate dal nostro gruppo durante tutto il periodo dalla proclamazione della nuova amministrazione ad oggi – proseguono -. In particolare, si è evidenziato che non siamo riusciti ad esercitare il nostro ruolo di opposizione come avremmo voluto fare e perché non siamo presenti direttamente in Consiglio comunale con nostri candidati, il che ha comportato difficoltà operative e comunicative con gli altri componenti della coalizione, e per diversità di vedute e di intenti manifestatesi su alcuni temi per noi rilevanti per il Comune di Tolentino. Si confida di poter comunque lavorare insieme con gli altri gruppi della coalizione "Tolentino città aperta" sui temi per cui vi sono state e vi saranno comunità d’intento. Si coglie l’occasione per ringraziare, oltre a tutti i candidati e gli attivisti dei diversi gruppi che hanno lavorato durante la campagna elettorale, le persone di Massimo D’Este e Luca Cesini che tanto impegno stanno mettendo nel loro ruolo di consiglieri comunali". "Il nostro gruppo ha a cuore tante tematiche (sociale, giovani, scuole, ricostruzione, cultura ecc.) e su quelle condivise in campagna elettorale nel programma di coalizione, daremo sostegno con le nostre forze e competenze – aggiunge la Salcocci -. Cercheremo di coinvolgere tutte le persone che sentono di poter dare la propria disponibilità, grazie alla partecipazione attiva".

Lucia Gentili