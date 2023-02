’Dipende da Noi’ è in linea con il presidente di Atac Massimo Belvederesi (Fratelli d’Italia) sulla gestione dell’acqua. "Bene la sua presa di posizione relativa al futuro del servizio idrico integrato dell’Ato maceratese. Anche noi, infatti, sosteniamo da sempre che la gestione dell’acqua debba essere pubblica e partecipata dagli utenti e dei lavoratori del servizio stesso". Per questa ragione, insieme al Forum nazionale dei movimenti per l’acqua, la lista Dipende da Noi chiede "che in vista della imminente scadenza degli attuali affidamenti, tutti i Comuni dell’Ato 3 debbano costituire unica un’azienda speciale consortile a cui possa essere affidata direttamente la gestione del servizio". "Riteniamo – dicono gli esponenti della lista civica del centrosinistra – che questo sia l’unico modo di tutelare i diritti dell’utenza. Evitiamo di trasformare l’acqua in una merce che in relazione alle problematiche climatiche a cui andiamo incontro possa diventare oggetto di speculazione sulla pelle dei cittadini e ai danni dell’ambiente come sta attualmente avvenendo con l’energia".