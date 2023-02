"Dipende da noi", inaugurata la sede

Una nuova casa a Civitanova per "Dipende da noi", la lista civica di sinistra rappresentata in consiglio comunale dal docente di filosofia Roberto Mancini. La sede, inaugurata nel pomeriggio di ieri, si trova in corso Dalmazia, la porta accanto ai locali della Cgil. Ma ieri è stata soprattutto l’occasione per presentare il libro "Siware: Il viaggio di Osas" di Diana Montedoro, madre adottiva dello stesso Osas Ochemhen, un giovane di 26 anni di origini nigeriane, giunto in Italia nel 2015 dopo un viaggio della speranza a bordo di un gommone. All’incontro hanno preso la parola lo stesso Ochemhen con la Montedoro e il padre adottivo di lui, Vito Carlo Mancino e, infine, Alessandro Fulimeni, coordinatore per "Dipende da noi, gruppo persone migranti". Sala gremita per l’appuntamento: partecipi, tra gli altri, i consiglieri Roberto Mancini e Mirella Paglialunga, oltre a Elisabetta Giorgini e Marusia Ciavattini.

Francesco Rossetti