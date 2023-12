Dipende Da Noi:: "Le piste su ghiaccio enorme consumo"

"Continuiamo a riempirci la bocca di parole contro la crisi climatica, ma le nostre azioni quotidiane sono orientate a peggiorarla". Il movimento Dipende Da Noi mette nel mirino le piste di pattinaggio. "Nelle Marche – fanno notare – molte città avranno la loro pista di pattinaggio sul ghiaccio per le festività, tra queste Civitanova. Dati alla mano, in un mese ogni pista consuma 19.900 litri di acqua, 18.000 kWh di energia elettrica ed emette 5,52 tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Siamo ingabbiati in abitudini consumistiche e autodistruttive e la classe politica si dimostra incapace di affrontare adeguatamente il problema, sempre guidata dalla ricerca del consenso spicciolo".