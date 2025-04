"Dipendente vessata alla Civita.s". Ex presidente a giudizio per lesioni

Antonio Carusone, dal 2018 nominato presidente del consiglio di amministrazione della Civita.S, rinviato a giudizio con l’accusa di "aver cagionato alla dipendente Lusi Fattori lesioni personali gravi". Lo ha deciso il giudice Domenico Potetti il 2 aprile, nel procedimento in cui Fattori, ex capo del servizio tributi Civita.s, si è costituita parte civile con l’avvocato Olindo Dionisi. Per Carusone, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, il processo inizierà il 4 novembrei.

L’accusa addebita a Carusone una "colpa consistita anche nell’inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando alla dipendente Fattori lesioni personali gravi consistite in un quadro morboso, con ripercussioni sulla vita di relazione quotidiana, conseguentemente e in considerazione delle lesioni psichiche, della loro rilevanza, degli esiti menomativi stabili e durevoli e delle relative interferenze funzionali". La situazione era stata certificata a Fattori dall’Inail di Macerata come malattia professionale, già oggetto di contravvenzione a carico di Carusone da parte dell’organo di vigilanza. Fattori, inquadrata al primo livello, avrebbe svolto mansioni non previste dal contratto, mansioni sproporzionate rispetto a quelle legate alla sua qualifica e difficili da assolvere, e questa situazione le avrebbe causato disturbi psicologici e psicosomatici. La situazione era precipitata con il licenziamento, a gennaio del 2020.

Il licenziamento è stato impugnato da Fattori, con l’avvocato Luca D’Andrea di Ancona, e il processo è in corso. Davanti al giudice Germana Russo a Macerata è pendente poi un altro ricorso con cui la donna ha chiamato in causa Civita.S, per vedersi riconoscere i danni da svolgimento di mansioni superiori, eccessive ed esorbitanti, mobbing, vessazioni e sanzioni disciplinari illegittime.

Di recente, la Corte dei conti si è pronunciata sulla vicenda del mezzo milione di euro di tassa rifiuti, dovuta dall’ospedale per gli anni 2006/2012, e non incassata dal Comune per aver fatto scadere le ingiunzioni del 2012: Fattori, difesa dagli avvocati Francesco Acquaroli e Stefano Filippetti, è stata assolta. La sentenza ha escluso la sua responsabilità, non individuando a carico di Fattori "profili di responsabilità per colpa grave" e sottolineando "il clima di ostilità verso di lei per il suo impegno volto alla definizione della vicenda riguardante l’Asur, nonostante lei fosse stata in precedenza sanzionata disciplinarmente per essersi esposta sulla questione". "Successi che riabilitano il capo dei servizi tributi che per molti anni ha guidato la Civita.S con competenza e onestà" commenta l’avvocato Olindo Dionisi.

