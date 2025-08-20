Dipendenti comunali, è allarme. L’età media sempre più alta

Il Comune di Civitanova non è un posto per giovani. In generale, va così negli enti pubblici. Nello specifico, negli uffici di Palazzo Sforza e in quelli della palazzina tecnica, soltanto dieci dipendenti su un totale di 211 hanno meno di 29 anni (tra questi appena uno sotto i 24) e, a guardare la fascia di età fino ai 39 anni, arrivano a 36 in tutto gli amministrativi. Nemmeno un quinto della forza lavoro del Municipio ha, dunque, meno di 40 anni. Un po’ perché la pubblica amministrazione fa fatica ad attrarre profili professionali più innovativi, che si rivolgono al mercato privato, e poi ci sono – lo dice un rapporto del Censis – diversi fattori negativi che incidono, legati al riconoscimento del merito per esempio, alle opportunità di carriera o alle possibilità di sviluppare le conoscenze acquisite. Varcando la soglia dell’ente pubblico si ha, infatti, ancora la sensazione che appartenenze e desiderata del sindaco di turno valgano più della competenza. Un problema, il mancato innesto di forza giovane, che si rifletterà nel prossimo futuro, considerato l’impatto che nella pubblica amministrazione avranno le nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale. Perché a Civitanova la maggior parte degli uffici è occupata dalla generazione dei cosiddetti boomer. Nella geografia anagrafica dell’organico comunale la fascia più numerosa è rappresentata dagli impiegati tra i 50 e i 59 anni (66 dipendenti), davanti al decennio tra i 40 e i 49 anni (61) e a quella tra i 60 e i 67 anni (48), dopo di che la pensione. Sulla squadra dei 211, gli uomini sono 115 e 96 sono le donne. A guardare la composizione per titolo di studio, la maggioranza è stata assunta con il diploma delle scuole medie superiori, in tutto 96; 24 nella categoria dei funzionari, 62 in quella degli istruttori e 28 degli operatori. Sono 82 i laureati, e in questo segmento sono compresi tutti e 7 i dirigenti di settore, tra loro anche il segretario generale, e con il titolo magistrale figurano inoltre 46 funzionari, 24 istruttori, cinque operatori. In due hanno conseguito la laurea breve (un operatore e un istruttore), in 31 il diploma della scuola media inferiore, e occupano prevalentemente i ruoli di operatori (29) e di istruttori (2). Il report comunale riflette la situazione del 2024: il costo per le retribuzioni lorde del personale è stato di 8 milioni e 110mila euro.

Lorena Cellini