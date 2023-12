Dipendenti e uso dei social. Il Comune detta le regole

Uso dei social da parte dei dipendenti comuali, la giunta approva un nuovo documento interno per la regolamentazione e l’uso delle risorse informatiche e per chiedere "l’osservanza dei doveri fondamentali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, sia in servizio sia fuori servizio, con particolare attenzione all’utilizzo di account istituzionali, posta elettronica e social media senza mai esternare dichiarazioni che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale".

Il provvedimento aggiorna un regolamento che era già stato approvato nel 2005, agli albori di Facebook, e quando non era massiccio, come oggi, l’uso dei dispositivi mobili e dei social, nemmeno da parte dei politici che spesso sono i primi ad abusarne. Saranno l’Ufficio Personale e il Servizio dei Sistemi informativi a dover dare a tutti i dipendenti le informazioni dei contenuti del documento interno per la regolamentazione dell’uso delle risorse informatiche "perché – è scritto nella delibera votata il 15 dicembre – la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, e in particolare il libero accesso alla rete Internet dai dispositivi elettronici (personal computer, notebook, tablet e smartphone), espone l’ente ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e all’immagine dell’ente stesso".