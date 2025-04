Dipendenti esperti a lezione dai giovani. Il "reverse mentoring" di Confartigianato

I collaboratori più giovani fanno da mentori ai dipendenti più esperti nel Reverse mentoring di Confartigianato. Due gli appuntamenti nell’ambito di un progetto innovativo per favorire lo scambio di conoscenze tra generazioni e accelerare l’innovazione nelle aziende. In un processo che incoraggia la crescita, la prontezza digitale e la resilienza e promuove la competitività all’interno del mercato del lavoro fornendo uno strumento innovativo di gestione delle risorse umane, i giovani, specie in ambito tecnologico, hanno integrato le conoscenze dei più esperti con laboratori e confronto. Le imprese che hanno partecipato al webinar sono state: Bra.Vi, Buccolini Group, La Perla, Secchiari Boots, Sviluppo Imprese Marche, Topcustom e Vetreria Val di Chienti.