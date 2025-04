Dipendenza tecnologica, incontro a Potenza Picena

Appuntamento per domani alle 18 nell’auditorium della scuola elementare Rita Levi Montalcini di Porto Potenza, dove si svolgerà l’incontro dal titolo "Homo cellularis - Vita da smartphone". A fare da relatore sarà il giornalista e sociologo Marco Moglie, che approfondirà il tema ormai attuale e diffuso della dipendenza tecnologica nei minorenni. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Potenza Picena, con la partecipazione dell’associazione "Marco Vive onlus" e del consiglio regionale delle Marche. A sottolineare l’importanza dell’incontro è anche il sindaco Noemi Tartabini. "Quello della dipendenza tecnologica dei nostri figli è un tema tanto attuale quanto di vitale importanza per il futuro delle giovani generazioni – osserva il primo cittadino potentino –. Per questo invito famiglie ed educatori a partecipare a questa iniziativa, fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale".