Dipendenze patologiche, medici dall’estero per studiare il "modello Macerata"

Il dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata è stato scelto come riferimento nazionale per MedNet, rete di Paesi mediterranei che collaborano nella lotta a droghe, alcol e azzardo. Sono arrivati a Macerata 23 specialisti delegati, tra medici e psicologi, da Tunisia, Giordania, Libano, Egitto, Algeria, Marocco e Palestina. Qui osserveranno il modello maceratese allo scopo di applicarlo nei loro territori. In un incontro alla biblioteca comunale Elisabetta Simeoni, direttore amministrativo del dipartimento nazionale politiche antidroga, ha sottolineato come la lotta alle dipendenze su questo territorio sia "un’eccellenza esportabile in altri paesi, forte della sinergia tra le varie istituzioni. Prevenzione e appunto sinergia sono le parole chiave per questo tipo di lotta. Da pochi giorni inoltre è possibile destinare un 8x1000 al recupero delle dipendenze e alla sistemazione delle comunità terapeutiche". Il direttore del dipartimento Gianni Giuli ha mostrato agli ospiti come funzionano le attività di prevenzione e recupero sul territorio maceratese. Sono stati anche mostrati alcuni dati: "Su una popolazione provinciale di circa 330mila persone, 1.334 sono in cura per dipendenze da alcol, droga, gioco d’azzardo o dipendenza dal digitale. Quaranta di questi sono minorenni". Giuli parla di "Family point sul territorio, ossia dei punti di ascolto che ai giovanissimi garantiscono la massima privacy. C’è poi “I care“, un progetto domiciliare per aiutare anche gli Hikikomori, ossia giovanissimi che non escono di casa ed evitano qualsiasi contatto sociale". All’incontro alla Mozzi Borgetti hanno partecipato la sociologa Silvia Agnani, la psichiatra Maria Assunta Evangelista, la coordinatrice infermieristica Luciana Renna e le psicologhe Alessandra Morbidelli, Tania Colotti e Alessia Savi, le autorità cittadine. È seguita una visita agli ambienti ambulatoriali per conoscere le modalità di lavoro del dipartimento. I professionisti venuti dall’estero visiteranno le comunità di recupero della provincia.

Lorenzo Fava