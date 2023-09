"Dipinti e Sculture a Tolentino: Vacanze sulle Spiagge Libere e Figure Femminili"

Taglio del nastro, oggi alle 17, per la mostra personale di dipinti e sculture dell’artista tolentinate Enzo Grassettini. L’esposizione, allestita all’interno di un negozio in via Filelfo, presenta una selezione delle opere realizzate in questi ultimi anni. "I dipinti sono ispirati alle vacanze trascorse sulle spiagge libere mentre le sculture, realizzate in gesso e terracotta, oltre a una decina di pregevoli bronzetti realizzati a cera persa, sono per lo più dedicate a figure femminili", spiegano gli organizzatori. La mostra "Dipinti e Sculture" sarà visitabile fino a domenica prossima, 17 settembre, tutti i giorni dalle 17 alle 20 e i festivi dalla 10 alle 12.30. Grassettini, artista autodidatta, ha alternato il mestiere di modellista, restauratore e decoratore a quello di pittore e scultore. Le sue opere raccontano il suo essere e le sue sensazioni, che prendono ispirazione dalla quotidianità, dai gesti e dagli antichi mestieri di un tempo. Basti pensare ai suoi presepi artistici realizzati con perizia e densi di spiritualità.