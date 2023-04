Dipinto rubato ventidue anni fa recuperato e restituito al parroco

Forse neanche si pensava più che potesse essere recuperato. Invece, dopo oltre 22 anni da quando era stato trafugato, ieri un pregevole dipinto è tornato ad Apiro, nella stessa chiesa in cui era stato rubato. L’11 gennaio 2001, ignoti ladri erano riusciti a penetrare nell’interno della chiesa dedicata alla Santissima Annunziata, impossessandosi della tela raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi", un olio delle dimensioni di m. 1,50x1,10. Il furto aveva destato comprensibile sensazione, essendo particolarmente elevato il culto devozionale verso la Vergine. Quindi nella mattinata di ieri i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona, in collaborazione con quelli della stazione di Apiro, hanno restituito a don Giovanni Staffolani (nella foto, secondo da sinistra), titolare della parrocchia, il dipinto che impreziosisce la sua originaria sede. Il quadro è stato rinvenuto dai carabinieri di Ancona, durante lo svolgimento di attività d’indagine, in un’abitazione privata a San Severino.

Gianfilippo Centanni