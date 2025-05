Diploma da adulti, open day all’Ite. Corsi tra teoria a laboratori pratici

Non è mai tardi per prendere un diploma da ragioniere informatico, specie se quando si era giovani si è stati impossibilitati a raggiungere la maturità. Proprio questa è la possibilità che mette a disposizione l’Ite ‘Gentili’ di Macerata, iniziando intanto con l’open day di scena venerdì 6 e 13 giugno, dalle 18 alle 20. Per l’occasione, il personale della scuola sarà a disposizione per incontrare chi è interessato. L’offerta vanta anni di tradizione, è gratuita e richiede un impegno di frequenza dal lunedì al venerdì, dalle 17.15 alle 22.15, con modalità prevalentemente laboratoriali.

Al momento, sono 28 gli iscritti dei quali 17 donne, con età compresa tra i 18 e i 60 anni, in procinto di concludere il quarto anno. "La proposta guarda quasi tutte le generazioni che abbiano terminato l’obbligo scolastico – sono le parole della dirigente scolastica del ‘Gentili’, Alessandra Gattari (nella foto) –. Oltre alla classe quarta, che sta per completare l’anno scolastico, abbiamo ricevuto numerose altre richieste per avviare anche un nuovo triennio". Una possibilità sia per chi ha abbandonato gli studi sia per chi "ha voglia di rimettersi in gioco, aggiornarsi, per rivedere anche la propria posizione lavorativa, dato che con un diploma in mano le persone possono spenderlo al meglio". Un plus di questo percorso "sono le modalità ‘laboratoriali’ - dice ancora la dirigente - ciò perché ci sono frequentanti che in passato hanno lasciato gli studi, che non hanno dimestichezza con le varie discipline, e per questo noi li accompagniamo con pratiche didattiche che più si confanno alle competenze che hanno in ingresso gli studenti". Così facendo "sono stimolati e seguono meglio le lezioni. Il loro sforzo è encomiabile, tanto che molti di loro si riuniscono nel weekend per mettersi insieme sui libri". E le opportunità per chi frequenta i corsi di sera non finisce qui: "C’è anche la possibilità dell’Erasmus dedicato agli adulti – conclude Gattari –. Una grandissima opportunità per viaggiare, per approfondire la lingua, per conoscere nuove realtà a costo praticamente vicino allo zero". Non è la prima iniziativa in aiuto del prossimo, dato che alla fine dello scorso anno l’Istituto aveva lanciato la ‘Dieta digitale’ per la disintossicazione dallo smartphone a scuola".

Lorenzo Pastuglia