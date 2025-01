Diploma sulla moda, un nuovo corso serale all’istituto Bonifazi

A partire dall’anno scolastico 2025-2026, nella sede di Civitanova dell’istituto Bonifazi-Corridoni saranno attivi due corsi serali: ad affiancare il collaudato indirizzo tecnico economico – sistemi informativi aziendali, che vanta oltre un decennio di esperienza formativa, ci sarà il nuovissimo professionale della moda.

Entrambi i percorsi, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con orario dal tardopomeriggio fino alle 22.30, si rivolgono a cittadini adulti, italiani o stranieri, senza limiti di età; unico requisito per l’accesso è il diploma della scuola secondaria di primo grado. I corsi sono concentrati in tre anni scolastici, alla fine dei quali si conseguirà un diploma esattamente equivalente a quello del rispettivo corso diurno. I corsi serali dell’istituto Bonifazi-Corridoni mirano a qualificare giovani e adulti, a cui offrono la possibilità di acquisire una professionalità aggiornata, che possa garantire inclusione culturale e lavorativa.

"Il valore del corso serale – ha detto la dirigente Annamaria Marcantonelli – consiste proprio nella possibilità di riconvertire la carriera di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale". Sabato si terrà l’ultimo open day dell’istituto, dalle 15.30 alle 18.30: in quell’occasione sarà possibile chiedere maggiori informazioni anche circa i corsi serali o procedere all’iscrizione, che va fatta a partire dal 21 gennaio, con l’aiuto del personale di segreteria. I corsi serali sono gratuiti e prevedono esclusivamente, come i diurni, il pagamento di una tassa e un contributo di iscrizione, oltre a una frequenza minima.