Diplomazia culturale, due giorni a teatro con gli Stati generali

Oggi e domani al teatro Lauro Rossi ci saranno gli Stati generali della diplomazia culturale, che promuovono il confronto tra gli istituti di cultura italiana nel mondo. Si inizierà alle 9.30 di oggi con il saluto del direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale, il ministro plenipotenziario Alessandro De Pedys. A seguire, i rappresentanti del ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e del ministero della cultura illustreranno le strategie future d’azione in vista della riforma ministeriale e le attività di internazionalizzazione della direzione generale per la creatività contemporanea.

Nella sessione pomeridiana spazio alle realtà che si occupano di cultura. I lavori si apriranno con un focus sulle Marche e con la partecipazione dell’associazione arena Sferisterio, del museo tattile statale Omero, della fondazione Marche cultura, dell’Accademia di belle arti di Macerata e dell’università. A seguire un panel dedicato a imprese e territorio.

A concludere la due giorni al Lauro Rossi ci saranno gli interventi del vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri Antonio Tajani (nella foto) e del sottosegretario di stato Paola Frassinetti. "Siamo onorati di ospitare a Macerata questo evento di grande rilevanza", ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli.