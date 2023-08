Diportista in difficoltà per il vento a un miglio dalla costa: il salvataggio della Capitaneria

È la prima operazione di soccorso a un diportista, nelle acque civitanovesi, dall’inizio dell’estate. Ieri mattina, qualche minuto prima delle 10.30, le robuste raffiche di vento (16 nodi che spiravano da nord-nordovest) hanno fatto scuffiare un catamarano che navigava a un miglio circa dal litorale di Fontespina. A bordo del multiscafo c’era un civitanovese di 48 anni assolutamente impossibilitato, a quel punto, a togliersi dai guai per suo conto, dato che la vela era immersa completamente in acqua e non c’era modo di raddrizzarla. Alla sala operativa della Capitaneria di porto è arrivata una segnalazione telefonica su questo incidente e, immediatamente, sono scattati i soccorsi. Il comandante del porto, il capitano di corvetta Ylenia Ritucci, ha inviato sul posto la motovedetta Sar Cp 839 che, partita dall’ormeggio al molo martello, ha impiegato pochissimi minuti per raggiungere il velista in difficoltà. Rinfrancato dalla vicinanza dei militari che lo hanno scortato fino a terra assistendolo per ogni necessità, questi ha fatto leva sulla discreta galleggiabilità dell’imbarcazione per recuperare la terraferma in condizioni di sicurezza. L’uomo sta bene e, passata la paura, non ha avuto bisogno di cure particolari. La Capitaneria di porto approfitta della circostanza per rammentare che il servizio Sar (ricerca e soccorso) è attivo in estate 24 ore su 24 nell’ambito dell’operazione "Mare sicuro" che veglia sull’incolumità di chi si dedica alla navigazione e alla balneazione.

Mario Pacetti