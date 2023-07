Direttore Alborino alla Radiologia interventistica, Macerata investe in eccellenza

"Quando nel 2018 il dottor Alborino ricevette l’incarico di direttore della Radiologia interventistica era solo, e tale è rimasto per un paio d’anni. Per quanto mi riguarda, abbiamo deciso di investire in modo significativo nella Radiologia interventistica, soprattutto per l’enorme impatto sanitario e sociale a questa collegato, assegnando più personale e risorse". Parola di Daniela Corsi, direttrice dell’Ast 3 di Macerata, che aggiunge: "Stiamo lavorando per potenziare il servizio e anche per cercare di adeguare gli spazi a disposizione, affinché siano sempre più funzionali alle attività svolte. Lo facciamo sulla base del fatto che siamo certi di poter contare su un professionista di eccellenza, qual è il dottor Alborino, di cui siamo fieri".