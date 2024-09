Direttore sportivo e intelligenza artificiale: i corsi

"La figura professionale del direttore sportivo nelle società calcistiche" e "Etica, diritto, tecnologie del digitale: dimensioni del rischio nell’Intelligenza Artificiale" sono due nuovi corsi dell’Università di Macerata per l’anno accademico alle porte. Il primo offre una formazione multidisciplinare per preparare professionisti capaci di gestire ogni aspetto della direzione sportiva. Il programma si articola in sei aree fondamentali: formazione tecnica, gestionale, giuridica, economica, marketing e intelligenza artificiale applicata al calcio. Gli studenti affronteranno 115 ore di didattica frontale, 30 ore di studio individuale e 10 ore di project work. Al termine del percorso, sarà possibile accedere all’esame per l’iscrizione nell’Elenco speciale della Figc. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a lunedì prossimo. Sono previsti posti limitati e borse di studio per gli studenti più meritevoli. Il corso "Etica, Diritto, Tecnologie del digitale" invece, organizzato congiuntamente da Unimc e l’Università Politecnica delle Marche, risponde alla crescente domanda di figure professionali in grado di affrontare le sfide poste dall’Intelligenza artificiale e dalle tecnologie digitali. Rivolto a laureati e professionisti, il programma copre gli aspetti etici, giuridici e tecnologici legati all’intelligenza artificiale, offrendo competenze necessarie per supportare imprese e istituzioni nel design e nella gestione degli strumenti digitali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il prossimo 25 ottobre.