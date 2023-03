"Direzione Felicità", il magistrato Cutrona presenta il suo libro

Sabato, alle 10.30, la biblioteca Mozzi Borgetti ospiterà nella Sala Castiglioni, il presidente del tribunale dei minori dell’Umbria, Sergio Cutrona, che presenterà il suo libro "Direzione Felicità, viaggio di un ricercatore spirituale". Alla presentazione interveranno il sindaco Sandro Parcaroli, il vicesindaco Francesca D’Alessandro, il presidente del corso di laurea in Servizi Sociali dell’Università di Macerata, Giuseppe Rivetti, e Alessandra Fermani, docente di Psicologia sociale, che leggerà alcuni estratti. Modera l’incontro Edi Castellani, presidente di ArtemisiaLab Aps. Cutrona ha iniziato lasua carriera come avvocato per poi diventare magistrato, dal 2013 è il presidente del tribunale dei minori dell’Umbria.