Dirige il traffico vicino alla scuola. Vigile urbano investito da un’auto

Agente della polizia municipale centrato in pieno mentre dirige il traffico vicino alla scuola elementare: soccorso, è finito all’ospedale. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 8, nelle vicinanze dell’incrocio tra via Civitanova e via D’Annunzio, una strada molto trafficata a quell’ora, quando cominciano le lezioni nella scuola elementare di via Tacito. Per cause che sono in corso di accertamento, una donna, al volante di una Toyota Yaris, ha urtato in pieno il vigile che stava dirigendo il traffico all’altezza di un attraversamento pedonale, come previsto dal servizio viabilità a ridosso degli istituti scolastici. L’agente è finito con il volto proprio sul parabrezza della macchina, poi è caduto a terra, sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Il vigile urbano, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Aveva il viso gonfio a causa dell’impatto con l’auto e lamentava dolori anche al braccio. La donna al volante dell’utilitaria ha riferito di non averlo visto affatto perché abbagliata dal sole. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

Chiara Marinelli