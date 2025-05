Diritti e identità di genere. Ospite in città la presidente di Arcigay

A Porto Recanati andrà in scena un convegno per celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, che cade il 17 maggio. L’iniziativa si intitola "Porto for the People" ed è curata dal Comune. L’appuntamento è per domenica alle 17, nei locali della pinacoteca Moroni.

La conferenza affronterà in modo approfondito ed esaustivo le tematiche legate ai diritti civili, all’identità di genere e all’inclusione sociale. In particolare, il tema di questa prima edizione è "Liber? di essere: diritti, identità, futuro". Ovviamente non mancheranno voci autorevoli sulla materia. Tra queste Natascia Maesi (nella foto), presidente nazionale di Arcigay.

Le prime anticipazioni sulla manifestazione sono comparse ieri sui social network. "Siamo felicissimi di annunciare la prima ospite di Porto for the People – hanno scritto gli organizzatori –. Con grande orgoglio, vi presentiamo Natascia Maesi, presidente nazionale di Arcigay, che sarà con noi per condividere riflessioni, esperienze e visioni sul futuro dei diritti e delle identità. Un appuntamento da non perdere per chi crede in una società più libera, inclusiva e consapevole".