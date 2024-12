Diritto alla salute negato: "Undici mesi di attesa per una risonanza a 90 chilometri da casa"

"Prenotare una visita specialistica è impossibile. L’unica alternativa è rivolgersi al privato, ma non tutti possono permetterselo economicamente". Luigi Grossi, matelicese, ha prenotato a novembre una risonanza magnetica al ginocchio, ma l’appuntamento "mi è stato dato a settembre del 2025, un tempo biblico; l’appuntamento per di più sarebbe all’ospedale di Fermo, che dista 90 chilometri. La distanza per me non è un gran problema, ma le leggi devono essere rispettate anche quando tutelano i cittadini". La norma in vigore prevede, infatti, che gli esami radiologici vanno eseguiti entro 60 giorni. Grossi prosegue: "L’altroieri mi sono rivolto alla Cgil per il ricorso. Mi hanno detto che sono stato il primo a presentarlo, quindi non sappiamo come andrà. La visita ortopedica va fatta previo esame; quando ho visto la data dell’appuntamento, a settembre 2025, mi sono sentito preso in giro. Andando da un privato la visita specialistica costerebbe moltissimo, non potrei permettermelo, mi costerebbe mezzo stipendio". Delle altre due prenotazioni che Grossi ha fatto al Cup a novembre, una visita cardiologica gli è stata data a marzo, mentre un’ecografia cardiaca per fare attività sportiva non agonistica a febbraio, ma "la risonanza magnetica data quasi undici mesi dopo averla richiesta è veramente una presa in giro. Lavoro con un’agenzia interinale, non posso permettermi di spendere mezzo stipendio per un ginocchio. Si dice che molta gente non si cura più, il perché è lampante". Grossi è stato il primo a rivolgersi a Cgil e Federconsumatori per vedere cosa è possibile fare nel caso i tempi per le visite o le prestazioni non vengano rispettati. Sauro Bravi di Gagliole ha invece prenotato al Cup il 25 novembre una visita ambulatoriale con un codice d’attesa di 30 giorni ma si è sentito dire "la metteremo in lista". Bravi non ha quindi modo di sapere quando la visita sarà eseguita. La legge Schillaci prova a mettere una pezza sulla problematica delle liste d’attesa, ma "non ho avuto risposta – racconta Bravi –, né un’indicazione su quando potrò farmi visitare. Tempo fa indicavano scadenze lunghissime, ora non si sa nulla. Non ho una priorità stringente, ma siamo preoccupati perché non abbiamo risposte".

La stessa problematica è capitata tra molti altri anche alla moglie di Bravi, Maria Catia Mogiatti, che tempo fa, racconta Bravi, "doveva fare un esame rapidamente e si è dovuta rivolgere al privato per una risonanza magnetica, quando col sistema sanitario pubblico avrebbe dovuto aspettare sei o sette mesi". Bravi, trovandosi in un limbo, sta valutando se rivolgersi alla Cgil per il ricorso. "Ho un codice di trenta giorni, che ancora non sono trascorsi, ma so di persone che si sono trovate nella mia stessa situazione, quella di non sapere quando sarà possibile fare gli esami o le visite", conclude. L’unica alternativa per far fronte a questi tempi d’attesa biblici è rivolgersi al privato, dovendo però spendere molto. La Cgil si offre di assistere chi si trovasse in questo genere di situazioni che, per la legge in vigore, sono irregolari.