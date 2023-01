Diritto alla verità e dovere di non speculare

Paola

Pagnanelli

è qualcosa di più privato di una relazione sentimentale? Quanto è lunga, e poco amena, la strada che dalla camera da letto la fa finire in tribunale e poi, per giunta, sulla stampa? E di quanti fardelli pesanti si carica chi percorre questa strada, se una delle parti coinvolte è impegnata in politica? La vicenda civitanovese è esemplare, tra riferimenti alla "macchina del fango", sospetti di speculazioni politiche e retroscena più o meno noti, richiami alla doverosa presunzione di innocenza.

Non si è potuto parlare del grande classico del genere, "giustizia a orologeria", solo perché incredibilmente non ci sono elezioni imminenti, per ora. Quanto disagio nel trovarsi a guardare dal buco della serratura. Abbiamo visto tutto? Abbiamo visto bene? Non lo sappiamo ancora, forse non lo sapremo mai nemmeno alla fine dei processi, di sicuro avremmo preferito non saperlo affatto. Ma è andata così, e ormai bisogna farci i conti, è troppo tardi per nascondersi. Sarebbe utile magari comprendere la gravità

della vicenda, la portata

delle conseguenze private

e pubbliche che potrebbe avere per i soggetti coinvolti,

la delicatezza di una problema serio come la violenza

di genere, l’importanza

di ricoprire un ruolo pubblico

e la necessità di non trattare persino un’inchiesta

della magistratura come l’ennesima bagarre politica, dove si può dire tutto e il contrario.

Non è tutto come il bar dello sport, o come un post volgare e offensivo su Facebook, che era per scherzare e poi non

l’ho scritto io.