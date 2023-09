Diritto romano a Macerata: torna "Opuscula" - Quaderni di Studi Romanistici

Dopo una interruzione di dieci anni, ha ripreso il proprio cammino editoriale "Opuscula", la collana di studi di diritto romano fondata nel 2001 dal giurista e avvocato maceratese Sandro Serangeli (1939-2009), per molti anni docente presso la facoltà di giurisprudenza di Macerata. Nata sulla spinta della lunga tradizione di studi romanistici sviluppatasi nell’ateneo maceratese, dove hanno insegnato alcuni tra i più insigni professori di diritto romano, tra i quali anche il camerinese Emilio Betti, "Opuscula" si era rapidamente diffusa sugli scaffali delle università italiane e straniere per il suo valore scientifico e per il lodevole intento di ospitare studi di professori e ricercatori nelle discipline romanistiche.

Ora la cattedra di diritto romano e la EUM, casa editrice dell’università di Macerata, hanno ridato vita alla pubblicazione avviando una nuova serie della collana, che al nome "Opuscula" aggiunge il sottotitolo "Quaderni di studi romanistici". A dirigerla è Pierangelo Buongiorno, dal 2001 docente di diritto romano e diritti dell’antichità nell’ateneo cittadino, il quale si avvale di un comitato scientifico composto da docenti di diverse università europee. Il primo numero della nuova serie, curato dallo stesso direttore della collana e da Maria Teresa Schettino, docente di Storia romana all’Université de Haute-Alsace (Francia), ha per tema "Poteri pubblici, conflitti istituzionali e cultura politica dopo Silla" e contiene articoli di una dozzina di studiosi italiani e stranieri.

a. f.