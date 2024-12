Dirlic si gode il successo contro l’Itas: "Ho dimostrato di essere da Lube"

Croato di Spalato, il 27enne Petar Dirlic è stato uno dei protagonisti del successo della Lube contro l’Itas Trento. È entrato nel terzo set e ha fatto la differenza assieme a Loeppky, mettendo a referto 10 punti pesanti. Poi si è concesso ai cronisti, ma prima di ascoltare le domande è stato lui a chiedere a bruciapelo "Cosa ha fatto l’Hajduk?". Sul braccio sinistro ha tatuato Braccio di Ferro che indossa la maglia del club della sua città, "Split", e il primo pensiero post gara è andato proprio alla squadra che tifa fin da bambino. Ora è allenata dal "nostro" Rino Gattuso e domenica giocava – più o meno in contemporanea – il big match contro i rivali di sempre: la Dinamo Zagabria. Ha vinto l’Hajduk 1-0 grazie a un gol di Sigur, e per Petar Dirlic la gioia è stata tripla: gran prova la sua; ottimo successo della Lube, da primato quello di Spalato (gli uomini di "Ringhio" guidano la classifica del campionato croato). E dopo la giusta esultanza ha detto: "Abbiamo dimostrato nuovamente che in casa siamo molto forti, e la cosa ancor più importante è che lo abbiamo fatto soprattutto nei momenti difficili della partita, quando siamo stati chiamati ad alzare il livello, per riuscire a spuntarla nei confronti di un avversario forte come Trento". Poi un cenno alla sua prestazione: "Sono contento – ha detto l’opposto – cerco di farmi trovare sempre pronto quando vengo chiamato in causa, penso di aver dimostrato di poter giocare in una squadra blasonata come la Lube. Con Adis e me il coach può contare su una buona coppia di opposti. Adesso testa alla trasferta di Challenge Cup in Serbia, poi penseremo al Mondiale. Ci attende un mese molto denso di impegni, tutti importantissimi". Domani alle 19 Dirlic e compagni sono impegnati contro il Karadjordje Topolaledì, mentre dal 10 al 15 parteciperanno in Brasile al Mondiale per Club. Nel frattempo la società mette sotto l’albero di Natale la "Xmas Edition", una campagna abbonamenti in versione invernale per seguire la Lube all’Eurosuole Forum. Da ieri, e fino a giovedì 19 dicembre, sarà possibile abbonarsi per assistere dal vivo a tutte le gare interne del ritorno di regular season e delle fasi successive, comprese le eventuali semifinali e finali scudetto. La card sarà valida anche per tutti i match di Challenge Cup e per i quarti di Coppa Italia. La "Xmas Edition" può essere acquistata online su lubevolley.vivaticket.it, negli shop Vivaticket e al botteghino del palas chiamando in orario d’ufficio il numero 0733 1999400. I prezzi: Vip (settore B) 470 euro; Premium (settore B) 350 euro intero e 300 euro ridotto; Gold (settori A e C) 250 euro intero e 200 euro ridotto; Tribuna (settori G, H e I) 200 euro intero e 170 euro ridotto; Gradinata 150 euro intero e 120 euro ridotto. Infine, settore E riservato a "Lube nel Cuore" 120 euro intero e 100 euro ridotto. Gli abbonamenti ridotti sono riservati a Under 18 e Over 65.