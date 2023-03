Dirsi addio ora è più veloce "Possibile un ricorso unico"

di Paola Pagnanelli "Le procedure dovrebbero essere più veloci, perché ad esempio separazione e divorzio si possono chiedere insieme, con un unico ricorso, ma ancora non abbiamo potuto vedere in pratica come si tradurrà l’applicazione della riforma Cartabia, visto che è in vigore soltanto dal 28 febbraio". L’avvocato Anna Di Cosmo, presidente della Camera minorile e della famiglia della Marca, anticipa le prime impressioni sull’evoluzione del diritto di famiglia, alla luce della riforma. "È presto per giudicare le novità. In teoria, oggi con la domanda introduttiva si possono chiedere subito sia la separazione sia il divorzio. Ma resta il fatto che per divorziare devono essere trascorsi almeno sei mesi, in caso di consensuale, e un anno con la giudiziale. Certo, la domanda unica può essere un vantaggio, perché evita che si aprano due percorsi. Inoltre, questo cumulo delle due domande può essere chiesto non solo da chi presenta l’istanza, ma anche dal coniuge convenuto. Però non è ancora chiarissimo come si debbano impostare gli atti, e l’istruttoria per il divorzio si potrà fare comunque solo dopo che siano trascorsi i termini. C’è poi una compressione dei termini processuali. Per ora, su questa materia il tribunale di Macerata non mi risulta abbia...