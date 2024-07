Disabile molestata, condannato un anziano

Condanna definitiva per un 74enne, accusato di aver abusato di una 17enne disabile conosciuta al centro estivo parrocchiale. Dovrà scontare tre anni e otto mesi di carcere.

I fatti erano avvenuti nell’estate del 2015 e del 2016. Il pensionato da anni collaborava con la parrocchia, in un paese vicino Macerata, anche per il centro estivo. Lì aveva conosciuto la 17enne, che soffriva di un lieve ritardo mentale e aveva dei problemi in famiglia. L’anziano aveva approfittato delle sue fragilità, l’aveva convinta a seguirlo alcuni locali parrocchiali in una zona isolata e costretta a subire atti sessuali. L’estate successiva, si era ripetuta la stessa situazione. Ma una zia della ragazza aveva scoperto cosa stesse accadendo, e l’anziano era finito sotto accusa. In primo grado, era stato condannato a sette anni, in appello a tre anni e otto mesi. L’uomo ha sempre negato tutto. Ma anche la Cassazione lunedì ha confermato la sentenza, mettendo fine, dopo nove anni, alla vicenda giudiziaria.

La Corte ha confermato anche le disposizioni di natura risarcitoria in favore della vittima. L’avvocato Maurizio Forconi, difensore della persona offesa, ha espresso soddisfazione per l’esito per nulla scontato della lunga vicenda giudiziaria, conclusa con il pieno riconoscimento delle responsabilità penali del molestatore e del risarcimento della persona offesa, la quale ha dovuto affrontare non solo un penoso iter processuale ma anche, assistita da validi professionisti, un lungo e difficoltoso percorso – non ancora concluso – di accettazione e superamento di quanto accaduto, in vista del pieno recupero psicologico a una vita finalmente serena.